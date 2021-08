Sud Ouest - Milan, trattativa avanzata con il Bordeaux per Yacine Adli

Come riporta Sud Ouest, quotidiano regionale francese con sede a Bordeaux, il Milan è in trattativa avanzata con il Bordeaux per Yacine Adli, centrocampista classe 2000: l'affare, sempre più vicino ad andare in porto, potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 12,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Il club francese è intanto ad un passo dal prendere il suo sostituto, cioè il brasiliano Fransergio del Braga.