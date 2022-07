Tanganga, Milan e Tottenham trattano sulla formula: i rossoneri vorrebbero il diritto di riscatto, gli inglesi chiedono l'obbligo

MilanNews.it

Il Milan ha messo gli occhi su Japhet Tanganga per rinforzare la sua difesa dopo l'addio di Alessio Romagnoli. In attesa di incontrare l'agente del giocatore che ha rinviato di qualche giorno il suo viaggio a Milano, i rossoneri sono in trattativa con gli Spurs sulla formula: il club di via Aldo Rossi, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, vorrebbe infatti procedere in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vogliono inserire l'obbligo di riscatto.