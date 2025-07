Tare sarebbe pronto ad alzare l'offerta per Guela Doué, forte della volontà del ragazzo

Il Milan spinge per Guela Doué per il ruolo di terzino destro: questa non è una notizia. La novità è che l'interesse è reciproco: Guela Doué spinge per il Milan. Come viene comunicato in diretta su Sky Sport 24 da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato - L'Originale, il terzino franco-ivoriano, fratello di Desirée talento del PSG, avrebbe comunicato al suo allenatore allo Strasburgo la sua ferma volontà di trasferirsi al Milan.

Per il momento, il club francese allenato da Liam Rosenoir ha alzato il muro davanti alla prima offerta rossonera di 15 milioni. Secondo quanto riporta Di Marzio, però, il direttore sportivo milanista Igli Tare sarebbe pronto ad alzare l'offerta per Doué. Il Milan, considerato l'addio di Walker e il probabile addio di Emerson Royal, è alla caccia di un nuovo terzino destro così come dell'omologo di sinistra visto anche l'addio di Theo Hernandez dopo sei anni a Milanello.