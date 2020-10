Stando a quanto riportato da Simone Rovera, giornalista di Telefoot, si complica la pista Simakan per il Milan. Lo Strasburgo ha rifiutato la seconda offerta dei rossoneri per il difensore, la chiusura del mercato italiano per fissata alle ore 20:00 non aiuta, anzi. Al momento non sono previsti ulteriori rilanci del Milan.