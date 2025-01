The Athletic - Gli agenti di Rashford oggi a Milano per un incontro esplorativo, si cerca l'intesa con un prestito

Dopo la vittoria in Supercoppa contro l'Inter, il Milan non vuole fermarsi qui e continuare a provare a migliorarsi. Prende grande importanza il mercato invernale, con la dirigenza rossonera attenta su tutti i fronti, soprattutto quello offensivo. Resta caldo il tema legato all'attaccante dello United, Marcus Rashford.

Infatti, come riportato dal collega del "The Athletic" Laurie Whitwell, i rappresentanti di Marcus Rashford avrebbero tenuto colloqui esplorativi insieme alla dirigenza del Milan riguardo al prestito dell'attaccante in questa finestra di mercato di gennaio. Così, Dwaine Maynard, fratello e agente di Rashford avrebbe avuto quest'oggi un incontro esplorativo a Milano per capire la fattibilità della trattativa.

Restano comunque, scrive sempre il "The Athletic", dei contatti preliminari per capire quando e come affondare e creare una vera e propria trattativa. Anche perchè lo stipendio di Rashford, di 20 milioni lordi a stagione, quindi 13 netti a campionato resta il vero ostacolo in questo momento e dovrebbe essere pesantemente alleggerito affinché il Milan potrà in futuro provare ad avviare una trattativa concreta.