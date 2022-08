The Athletic - Il Chelsea vuole sfoltire la rosa nelle prossime 3 settimane: in uscita c'è anche Ziyech

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Chelsea è intenzionato a sfoltire la rosa nelle prossime tre settimane. A riportarlo il The Athletic, testata giornalistica d'Oltremanica. I nomi più importanti in uscita, riferiscono i colleghi, sono quelli di Marcos Alonso, Werner, Sarr e Ziyech, accostato in questa sessione di mercato al Milan. I club acquirenti, dopo la modalità della cessione di Lukaku all'Inter, sperano di ottenere degli affari simili e restano in attesa di nuovi sviluppi, dato che settembre si sta avvicinando.