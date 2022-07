MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Anche il The Athletic riporta la notizia che il Milan è al lavoro per portare in rossonero il trequartista marocchino del Chelsea Hakim Ziyech. In particolare la dirigenza rossonera sta cercando di trovare l'accordo con i Blues per un prestito, dopo che il club londinese aveva acquistato il giocatore per 40 milioni di sterline nel 2020.