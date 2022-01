The Athletic - Lille, l'intenzione è di tenere Botman. No alle offerte del Newcastle

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dell'interesse del Milan per Sven Botman, forte centrale olandese. Interesse poi confermato anche da Maldini e Massara, che però contestualmente hanno anche avvisato di come un affare in questo mercato di gennaio sia davvero molto improbabile.

Infatti, stando a quanto riferito da The Athletic, il Lille non ha intenzione di dare via Botman quest'inverno, rifiutando anche le offerte sostanziose del Newcastle, e rimandando ogni discorso di una possibile cessione alla prossima estate. Il club inglese vorrebbe continuare a discutere con i campioni di Francia in carica, ma dal Lille non c'è nessuna intenzione di proseguire con i discorsi.