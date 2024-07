The Athletic - Thiaw è uno degli obiettivi del Newcastle

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio di Malick Thiaw in presenza di un'offerta importante. Nel caso specifico si riportava di un interesse del Newcastle United che, questa mattina, viene confermato nuovamente dal The Athletic che sottolinea come il centrale tedesco da due stagioni al Milan sia uno degli obiettivi che i Magpies hanno messo in lista. La squadra britannica cerca un difensore di piede destro che possa essere un'alternativa come braccetto di destra a Fabian Schar, che entra nella fase calante della sua carriera.

La posizione del Milan in questo caso è molto chiara. Thiaw è un giovane con un contratto ancora lungo e con molte potenzialità inespresse. I rossoneri non lo hanno messo sul mercato nè vogliono privarsene. Chiaro però che, se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua con il valore che il club rossonero attribuisce al giocatore, allora potrebbe aprirsi una trattativa. In questo scenario il Milan a maggior ragione dovrebbe intervenire sul mercato in quella zona del campo, forte però di nuove risorse economiche da reinvestire.