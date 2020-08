The Sun - Manchester United, tentativo non andato a buon fine per Tonali: il futuro sarà in Italia

Non solo Milan e Inter sulle tracce di Tonali ma anche alcuni club esteri. Secondo quanto riporta il The Sun, infatti, il Manchester United nelle scorse settimane avrebbe fatto un tentativo per acquistare Tonali, iniziativa tuttavia che non è andato a buon fine. I Red Devils infatti, nonostante avessero offerto circa 31 milioni di sterline, avrebbero ricevuto una risposta negativa dall'entourage del giovane talento italiano deciso a proseguire la propria carriera in patria.