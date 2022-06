The Telegraph - Il Newcastle prova a convincere il Lille per Botman, ma la trattativa resta complicata

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, nota testata britannica, il Newcastle non si è ancora arreso per Sven Botman e sta provando in tutti i modi a convincere il Lille a cedere il calciatore olandese dalle parti di St James Park; la proposta, nello specifico, si baserebbe su un'offerta per il cartellino di Botman di poco superiore a quella del Milan (34-35 milioni di euro), ma pagata in più rate in modo da ammortizzarne la spesa e aumentarne, eventualmente, la cifra.

Il giornalista Luke Edwards, però precisa che "Questo non significa che Botman firmerà sicuramente (con il Newcastle, ndr). Ciò significa che l'affare sembra più probabile di quanto non sia stato per un po'. E il budget viene aumentato pagando a rate. Il che significa che gli accordi sono complicati e difficili da concludere".