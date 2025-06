Theo continua a rifiutare l'Al Hilal: i sauditi virano su Angelino

Mancano due giorni alla conclusione della prima mini sessione di calciomercato di quest'estate. Il pressing dell'Al Hilal su Theo Hernandez si è intensificato nelle ultime ore, con la speranza di portarsi a casa questo rinforzo in vista del Mondiale per Club che i sauditi allenati di Simone Inzaghi giocheranno tra qualche giorno. Ciononostante Theo Hernandez continua a fare muro e a non voler accettare la proposta di trasferirsi in Arabia, come appreso da MilanNews.it.

Il Milan aveva già trovato l'accordo con l'Al Hilal ma senza volontà del calciatore difficilmente si riuscirà a chiudere. Per questo motivo, secondo quanto viene riferito dalla redazione di Sportitalia, la formazione saudita, per non rimanere sguarnita nel ruolo, sta pensando di virare su un altro obiettivo della nostra Serie A: si parla di Angelino, laterale brasiliano della Roma.