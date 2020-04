Thiago Silva non esclude un ritorno alla Flu: "E' un mio desiderio"

In scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, il difensore brasiliano Thiago Silva potrebbe tornare a vestire la casacca del Fluminense, club nel quale ha giocato dal 2006 al 2008. "E' un mio desiderio perché, in uno dei momenti più delicati della mia carriera, la Flu mi ha aperto le porte e quella gratitudine è al di sopra di tutto", ha detto l'ex calciatore del Milan che fa riferimento al suo ritorno in patria dopo la brutta parentesi alla Dinamo Mosca. "Non so quando, ma penso che tornerò a indossare quella maglia", ha detto a SporTV il difensore accostato ai rossoneri.