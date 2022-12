TMW - Bakayoko e l'addio al Milan: prosegue la trattativa con l'Adana di Montella

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue in queste ore la trattativa per portare Tiemoue Bakayoko all'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. La società turca ha individuato in lui l'uomo giusto per rinforzare il centrocampo a gennaio e vuol fare di tutto pur di strappare il sì. Bakayoko sta riflettendo sulla destinazione: ha scelto il Milan perché sperava in un ruolo certamente da protagonista ma il minutaggio finora raccolto è basso e le prospettive stagionali sono da comprimario. Per questo l'Adana fa leva sulla sua voglia di riscatto e vuole convincerlo a sbarcare presto in Turchia.