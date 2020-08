Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Gabriele Bellodi, difensore di proprietà rossonera, non resterà al Crotone. Il classe 2000, in prestito in Calabria, farà ritorno al Milan dopo la conquista della Serie A in questa stagione. Possibile un nuovo prestito per il ragazzo, con Reggiana e Venezia come ipotesi.