TMW - Contatto Atletico-Retegui: Milan, Inter e Roma alla finestra

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, dovrebbe andare in scena a breve un contatto tra l'Atletico Madrid e Mateo Retegui in vista della prossima stagione. Il capocannoniere del campionato argentino è finito nel mirino di club italiani e ci sarebbero tre big pronte al summit nelle prossime settimane come il Milan (contatti oggi non confermati dal padre-agente), l'Inter e la Roma per esplorare la situazione contrattuale del calciatore.