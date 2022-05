TMW - Futuro Zaniolo: rinnovo con la Roma oppure... Milan e Juve

Fonte: di Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' uno dei grandi gioielli del calcio italiano e il suo futuro è da tempo al centro del dibattito: cosa farà la prossima stagione Nicolò Zaniolo? Resterà alla Roma, dove è in scadenza nell'estate del 2024, rinnoverà il contratto, andrà avanti rischiando di diventare un lussuosissimo parametro zero o partirà a giugno? Le indiscrezioni non mancano e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, in caso di addio alla Capitale ci sarebbero due ipotesi in Serie A. Juventus e Milan. Andiamo con ordine.

Il forte interesse della Juventus per il dopo Dybala

La Juventus è da tempo su Zaniolo tanto che ci son stati già contatti e incontri per parlare del centrocampista della Roma. Un profilo che per età, qualità e prospettive è gradito a tutto l'ambiente e anche al tecnico Massimiliano Allegri. I recenti infortuni sono certo motivo di riflessione, visto che si andrebbe a dividere il reparto con Federico Chiesa che sta recuperando da un brutto ko analogo. La Roma chiede 50 milioni di euro per effettuare un'importante plusvalenza, cifra che la Juventus non vuole pagare: il messaggio che fa arrivare la società giallorossa è che non vorrebbe accettare contropartite ma il mercato dice il contrario ed è probabile che nelle prossime settimane il club dei Friedkin si convinca ad accettare anche dei giocatori. La Juve potrebbe proporre Weston McKennie e Nicolò Fagioli.

Il Milan dipende dalla nuova proprietà

Col Milan ci sono stati degli approcci per valutare la fattibilità dell'affare, i contorni economici e i margini della trattativa. Il punto, in questo caso, è che i rossoneri avrebbero meno contropartite tecniche rispetto alla Juventus da mettere sul tavolo, tra quelle gradite alla Roma, e anche il club milanese non spenderà 50 milioni per Zaniolo. Almeno con Elliott, s'intende, visto che in caso di cambio proprietà (sempre con la stessa dirigenza, che viaggia verso la meritata conferma) i piani mercato potrebbero essere anche diversi. E il rinnovo con la Roma? Al momento non ci sono novità o incontri a riguardo fissati.