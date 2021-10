TMW - Ibrahimovic, il rinnovo non è ancora una priorità

La saga continua”. Così, ad aprile, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il rinnovo del suo contratto col Milan. Scadenza 2022, dietro l’angolo, e per un calciatore che pochi giorni fa ha festeggiato 40 anni non poteva essere altrimenti. Proprio in occasione della sua festa di compleanno, Ibra ha detto chiaro e tondo dove immagina il suo futuro: in campo. “Non siamo ancora alla seconda fase - ha spiegato - voglio ancora continuare a giocare”.

Non è il rinnovo più caldo, per ora trenta minuti e un gol. Ibra continuerà davvero?

La risposta al futuro di Zlatan, in fin dei conti, è una domanda. Continuerà davvero a fine stagione, o si fermerà qui? Il ritorno in nazionale, evocato dal ct ma evitato per l’infortunio, rappresenta una motivazione extra: esserci a Qatar 2022, per uno come Ibra, è una sfida in più. Il record di Essam El-Hadary (45 anni e 161 giorni, il giocatore più vecchio in un mondiale) è pressoché irraggiungibile, ma presentarsi alla coppa del mondo da over-40 è roba per pochi, tra i giocatori di movimento quasi per nessuno. A oggi, il suo prolungamento non è il primo dossier sulle ingolfate scrivanie di Maldini e Massara: ci sono gli spinosi casi Kessié e Romagnoli, ma anche Kjaer che dalla Danimarca ha fatto capire quanto la fiducia della società rossonera debba venire poi a patti, nel senso di trattative. Quanto a Ibra, del resto, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno, il Milan ha dato prova di poterne fare a meno. D’altra parte, in questa stagione lo svedese ha giocato appena trenta minuti, risultando però decisivo nel successo sulla Lazio. È tutto lì: è ancora decisivo, ma non è detto che ci sia sempre. Di più, non è detto che ci sia in maniera costante. La testa c’è, i soldi non sembrano essere un gran problema se si guarda a come è arrivato l’ultimo rinnovo: la risposta definitiva la darà il fisico.