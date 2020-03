TMW - Il Milan ha nel mirino Scamacca. E lui dà la priorità ai rossoneri

Giovani, forti e ambiziosi. È questo l’identikit dei giocatori che il Milan cercherà nel prossimo mercato per rinnovare la rosa della prima squadra. A prescindere da chi siederà in panchina od occuperà la scrivania di ds, la linea di Elliott è chiara e definitiva.

Per questo motivo, sul fronte offensivo, il nome di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo titolare dell’Under21 azzurra, vede crescere di giorno in giorno il suo appeal.

SIRENE LUSITANE - Del centravanti oggi in prestito all’Ascoli si è già parlato in chiave mercato lo scorso gennaio quando il Benfica arrivò ad offrire dieci milioni di euro al Sassuolo per portarlo subito a Lisbona, senza però riuscire a concludere l’operazione. Tutto questo con il Milan nel ruolo di “attento osservatore” e con un primo tentativo non andato a buon fine di prestito con diritto di riscatto messo sul piatto negli ultimissimi giorni di mercato.

MILANO ROSSONERA - Proprio in virtù di questo corteggiamento che parte da lontano, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Scamacca avrebbe deciso di dare priorità al Milan nel prossimo mercato estivo, con l’idea di dimostrarsi all’altezza della Serie A dopo essersi imposto in cadetteria come uno degli attaccanti italiani di maggior qualità e prospettiva.