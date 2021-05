TMW - Il Milan prende Maignan e non aspetta più Gigio: possibile soluzione estera per Donnarumma

Il Milan che accoglie Mike Maignan chiude definitivamente la telenovela legata al futuro di Gianluigi Donnarumma. In quella che sarebbe dovuta essere la settimana dei contatti definitivi con Mino Raiola, da dentro o fuori, il club rossonero s'è mosso d'anticipo capendo che ormai non c'erano più i margini per trattenere il portiere della Nazionale classe '99. Perché non c'era l'accordo sull'ingaggio (7+1 a stagione), perché non c'era l'accordo sulle commissioni.

Donnarumma, in scadenza di contratto, chiuderà quindi la lunga parentesi rossonera per aprirne una nuova. Che difficilmente sarà in Italia perché la Juventus, pur interessata, ha Szczesny sotto contratto e ad oggi nessuna offerta concreta per un portiere che ha un contratto importante, altri tre anni da 6.5/7 milioni di euro netti a stagione.

Mino Raiola è quindi al lavoro soprattutto alle soluzioni estere. E se è vero che, ad oggi, il domino dei portieri in Europa non è ancora partito, è altresì vero che potrebbe sbloccarsi presto. Il PSG nonostante il rinnovo del contratto di Keylor Navas resta una opzione. In Spagna come in Inghilterra un domino dei portieri è possibile: il Tottenham vuole cambiare, ma col giusto incastro possono farlo anche Real Madrid e Manchester United. Lavori in corso, quindi: per Donnarumma si prepara l'addio alla Serie A.