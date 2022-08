TMW - Il Milan punta Sambi-Lokonga dell'Arsenal: è il nome nuovo per il centrocampo rossonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

La caccia al centrocampista del Milan non si interrompe e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la dirigenza rossonera avrebbe nel mirino anche un nome nuovo. Si tratta di Albert Sambi Lokonga dell'Arsenal, arrivato ai Gunners nell'estate del 2021 dopo una vita all'Anderlecht.

Può partire dall'Arsenal

Nato a Verviers, nazionale belga con origini della RD del Congo, nasce nel 1999 e dopo tutta la trafila nei biancomalva passa ai Gunners. Dopo un inizio spesso da titolare, da dicembre in poi ha perso i galloni e lo spazio tra i primi undici con Mikel Arteta. Nell'esordio stagionale in Premier League, un solo minuto in campo e per questo l'Arsenal è aperto alla cessione del giocatore.

Contatti in corso

Il Milan è in contatto con l'entourage del giocatore per provare a prenderlo subito. Sarebbe un altro acquisto per una colonia rossonera sempre più in versione belga dopo l'arrivo sulla trequarti di Charles de Ketelaere dal Club Brugge.