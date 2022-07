TMW - La Lazio alza l'offerta, ora Romagnoli si avvicina: fiducia per l'ex Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli e la Lazio si avvicinano. Secondo quanto raccolto da TMW, la società biancoceleste, vicina a chiudere in difesa per Nicolò Casale, altra richiesta di Maurizio Sarri, ha migliorato nelle ultime ore l'offerta economica nei confronti dell'ormai ex capitano del Milan. C'è ancora bisogno di trattare per arrivare alla fumata bianca, ma ora la Lazio guarda con fiducia alla possibilità di superare la concorrenza del Fulham e chiudere per Romagnoli.