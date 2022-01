Si chiuderà anticipatamente il prestito alla Viterbese di Luan Capanni, che farà rientro al Milan. Per l'attaccante italo-brasiliano, però, rimangono aperte le porte della Serie C: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è vicinissimo all'accordo con il Grosseto, dove approderà in prestito.