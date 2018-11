TMW - Marchetti: "Per il Milan si prospetta un mercato di primo livello: da Caio ad Ibra, ma non solo"

Luca Marchetti di Sky Sport ha dedicato il proprio editoriale su Tuttomercatoweb.com al mercato. Ecco il lungo passaggio che riguarda le possibili operazioni in entrata del Milan: "Il mercato si avvicina alla velocità della luce. Sarà più corto del previsto, visto che chiuderà il 18 gennaio, ma non per questo sarà meno intenso. Se dovessimo sbilanciarci potremmo dire che per il Milan potrebbe essere una sessione di primo livello. Nel senso che a gennaio Elliott, insieme naturalmente a Leonardo e Maldini, potrà completare quello che ha iniziato con ritardo nel mercato estivo. Un acquisto è già in cassaforte (Paquetà), ma gli infortuni gravi (Biglia e Bonaventura su tutti), quelli che stanno recuperando (Conti e Caldara e lo stesso Strinic), il cambio di sistema di gioco e qualche certezza in più necessaria per rendere il quarto posto ancora più accessibile renderanno la sessione invernale importante. Uno degli ultimi nomi accostati al Milan è Rodrigo Caio, difensore del San Paolo, con passaporto comunitario. Il Milan lo sta seguendo anche perché può fare non solo il difensore centrale ma anche il centrocampista davanti alla difesa. I brasiliani hanno posto alcuni parametri: cessione definitiva a 7/8 milioni oppure prestito con obbligo a 12/13. Un contatto con il San Paolo pare esserci già stato fra ds, in settimana il suo agente dovrebbe arrivare in Italia per fare un giro di orizzonte (tempo fa si era interessata anche la Lazio). L’altro nome è Ibra sul quale conferme dirette (nonostante le interpretazioni di interviste e biografie di Ibra) non sono arrivate, ma neanche le smentite. Ibra e Milan sono un connubio molto forte e se davvero Zlatan avesse voglia di rimetterei in pista in Europa consapevole di un ruolo centrale ma non da stakanovista, nel nuovo attacco a due punte di Gattuso spazio lo troverebbe eccome. Tanto più che adesso le uniche due punte sono Higuain e Cutrone. Poi ci sarà spazio per le riflessioni ad ampio raggio: possono tornare di moda i nomi dell’estate? Difficile pensare ad operazioni a tre cifre, quindi servirà avere occhi aperti per cercare di capire le strategie di un Milan superabbottonato almeno per quanto riguarda le strategie preliminari".