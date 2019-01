TMW - Milan, accordo con Saint Maximin, manca il si del Nizza

Il Milan spinge per arrivare a Allan Saint-Maximin, classe '97 del Nizza tra le principali alternative per il reparto offensivo dei rossoneri, assieme a Yannick Carrasco. Secondo quanto raccolto da TMW, il Diavolo ha trovato con il giovane attaccante l'intesa di massima per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro all'anno. Da trovare, l'accordo col Nizza: c'è ancora distanza sulla cifra necessaria per il prestito oneroso, stasera nuovi contatti per limarla.