TMW - Milan al lavoro sotto traccia per Elmas: a breve possibile offerta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas resta in orbita Milan. Il macedone piace ai rossoneri perché è considerato un giocatore che può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti e in questo modo la società di via Aldo Rossi potrebbe ovviare anche al probabile mancato arrivo di Renato Sanches, sempre più vicino al Paris Saint Germain. Il Milan lavora sotto traccia per il classe 1999 del Napoli e nei prossimi giorni potrebbe presentare un'offerta.