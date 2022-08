TMW - Milan, caccia al centrocampista: nuovi contatti per Onana, è l'alternativa a Odyenika

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

A caccia di un centrocampista, il Milan tiene vivi i contatti per Jean Onana, centrocampista camerunese classe 2000 del Bordeaux. Al momento, il primo obiettivo della dirigenza rossonera in quel ruolo è Raphael Onyedika del Midtjylland ma se l'affare coi danesi non decollerà Maldini e Massara sono pronti all'affondo per l'ex Lille.