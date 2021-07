TMW - Milan, fatta per il trasferimento di G. Capanni alla Ternana

Il giovane attaccante Gabriele Capanni è ormai pronto a lasciare nuovamente il Milan in vista di una nuova avventura. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, per il classe 2000 (lo scorso anno a Cesena) è fatta per un trasferimento alla Ternana, neo-promossa in Serie B, dove giocherà nella prossima stagione. Per lui sarà un ritorno con mister Lucarelli, che ha già avuto due campionati or sono in quel di Catania.