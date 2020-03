TMW - Milan, Ibrahimovic può rimanere. Decisivo eventuale colloquio con Rangnick

Zlatan Ibrahimovic può rimanere al Milan, con o senza Zvonimir Boban e Paolo Maldini. I due dirigenti hanno avuto un ruolo chiave nel ritorno dello svedese in rossonero, ma nel frattempo la Serie A sta divertendo il centravanti, che sotto la Madonnina non ha mai negato di stare bene. Quindi la soluzione e la quadratura può essere comunque trovata, sia con Gazidis/Elliot sia con chi, eventualmente, sarà al comando. E Ralf Rangnick in questo senso sembra decisamente avanti rispetto a tutti.

COLLOQUIO CON RANGNICK - In questo senso si prospetta una possibile discussione con l'attuale coordinatore del mondo Red Bull, che potrebbe diventare dt (e allenatore?) a Milano. Ibrahimovic vuole ascoltare quali sono le scelte del tedesco che, da par suo, sembra gradire la permanenza di Ibra al di là delle scelte che poi andrà a prendere. In questo senso se Ibrahimovic otterrà delle certezze - tecniche, non di impiego - potrebbe anche decidere di rimanere. I matrimoni ovviamente si fanno in due e i prossimi mesi saranno comunque decisivi.