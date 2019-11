TMW - Milan, idea Vignato. E il Chievo lavora al rinnovo

Emanuel Vignato e il Chievo, lavori in corso per il rinnovo del contratto. Pezzo pregiato del mercato, si cerca un’intesa per il prolungamento. Il futuro però potrebbe essere altrove. Vignato infatti è un’idea del Milan, un investimento anche orientato al futuro. Primi approcci tra le parti. Ma il primo passo potrebbe essere il rinnovo. E il Chievo si muove per blindare il suo gioiello...