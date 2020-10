TMW - Milan-Kabak, trattativa no stop: cresce la fiducia, lo Schalke 04 apre all'addio

Prosegue senza sosta la trattativa per portare Ozan Kabak dallo Schalke 04 al Milan. Tecnicamente le parti vogliono definire tutto entro domattina, quindi sia stasera che stanotte le società saranno in contatto tramite agente e intermediario ora in Italia. La novità: la società di Gelsenkirchen ha aperto alla cessione e alla possibilità che si abbassi la cifra. La trattativa va avanti spedita, c'è fiducia per regalare il turco a Pioli. Forse stanotte.