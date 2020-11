TMW - Milan-Kessie, prove di rinnovo fino al 2024: la situazione

Franck Kessie e il Milan, prove di futuro ancora insieme. Contatti in corso per il rinnovo del contratto. Si va verso il prolungamento fino al 2024. Manca ancora l’intesa definitiva, ma c’è l’idea di tutte le parti di continuare insieme. Possibili nuovi contatti durante questa settimana della sosta. Il Milan getta le basi per il futuro, ancora con Kessie. Fino al 2024...