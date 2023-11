TMW - Milan, Moncada è stato a Stoccarda per visionare Guirassy. La concorrenza è folta

vedi letture

Il Milan vorrebbe regalarsi Serhou Guirassy per gennaio. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante, dopo avere fallito l'obiettivo Taremi in estate, con un budget di circa 20 milioni di euro. Esattamente la clausola risolutoria per il possibile via libera al franco-guineano dello Stoccarda, arrivato in estate ma straordinario con i suoi sedici gol in dieci presenze, una rete ogni 47 minuti - 45 considerando solamente la Bundesliga, dove ne ha messi a segno quindici - più due assist. Insomma, Guirassy ha partecipato finora a 18 marcature del proprio club, saltando anche una partita per infortunio.

Nelle scorse settimane il capo dello scouting del Milan, Geoffrey Moncada, è andato di persona a Stoccarda a visionare una partita di Guirassy, traendone ovviamente ottime impressioni. Lo stipendio del giocatore è pienamente nei parametri del Milan, visto che percepisce intorno al milione di euro e non sarebbe un problema (almeno) raddoppiarlo. Resta da capire la sua volontà che, almeno fino a qualche settimana fa, era quella di rimanere in Bundes fino al termine della stagione. Dall'altro lato il Milan ha un fascino quasi irresistibile, soprattutto per un giocatore di ventisei anni cresciuto con la squadra dei Pirlo, Kakà, Shevchenko e Inzaghi.

Semmai l'ostacolo è capire chi si muoverà sul giocatore. Perché la concorrenza sarà foltissima, in particolare da club di Premier League che non hanno problemi a offrire un ricco contratto al centravanti.