TMW - Milan, non solo l'Atalanta su Pobega. Spunta anche la Sampdoria

Non soltanto l’Atalanta sulle tracce di Tommaso Pobega, giovane centrocampista di proprietà del Milan e grande protagonista nell’ultima stagione in prestito allo Spezia. Se i bergamaschi, che proseguono i contatti con i rossoneri, sono interessati a un trasferimento a titolo definitivo, nelle ultime ore si segnala, secondo quanto raccolto da TMW un sondaggio della Sampdoria per il prestito.