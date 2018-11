TMW - Milan, offerta per Ibra. Con opzione per un altro anno

Il Milan sta davvero cercando di acquistare Zlatan Ibrahimovic, ariete svedese che ha già vestito la maglia rossonera dal 2010 al 2012, anno in cui è stato ceduto al Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Leonardo sta pensando di rinforzare il proprio attacco con lo scandinavo, ora ai Los Angeles Galaxy. L'intenzione è quella di tornare in Italia, ma non alla Beckham - con il prestito - bensì a titolo definitivo, scrive TuttoMercatoWeb.com.

<b>L'OFFERTA DEL MILAN -</b> Leonardo offre 1,5 milioni di euro per sei mesi, ma con la possibilità di rinnovare automaticamente il contratto, per un'altra stagione, in caso di arrivo in Champions. L'intenzione di Ibra è quella di ritornare a confrontarsi con un calcio migliore e di livello più alto, nonostante le 37 primavere. E fare tandem con Higuain e Cutrone.

<b>TRE CLUB CINESI -</b> Ibrahimovic continua a pensarci e la trattativa è possibile che vada in porta. Sarà da capire anche la posizione della società statunitense, anche perché ci sono altre opzioni, più ricche economicamente. Ibra ha proposte dalla Cina, ma - come già spiegato - la voglia è quella di rientrare nel calcio che conta.