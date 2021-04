TMW - Milan, ora è Ikone il nome caldo per l'attacco rossonero

Arrivano nuove conferme sull'interesse da parte del Milan per Jonathan Ikone. Quello del francese classe '98, autore quest'anno di 7 gol e 7 assist nelle 41 presenze con il Lille, è oggi il primo nome in cima alla lista dei desideri rossonera, secondo le ultime raccolte da TMW. Anche se le difficoltà non mancano: su tutte, quella legata alla valutazione. Il Lille, da sempre bottega estremamente costosa, non sembra particolarmente intenzionato a scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro. Il giocatore attualmente ha uno stipendio di poco inferiore al milione e mezzo, fino al 2023.