TMW - Milan, piace il terzino destro Arnau Martinez del Girona

Se sulla fascia sinistra il Milan vuole affondare per Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia e in scadenza a giugno (con finestra sul mercato di gennaio) gli uomini di mercato rossoneri per la destra potrebbero ancora guardare in Spagna. Perché le relazioni su Arnau Martinez, difensore del Girona capolista, sono ottime. Ventidue anni, è uno dei protagonisti dello splendido inizio della matricola spagnola, prima in classifica davanti alle potenze come Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

Il difensore sta attirando le lusinghe di tutti i grandi club, compreso il Manchester City di Guardiola, sempre molto attento alla realtà catalana. La valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma è difficile che possa andare via a gennaio. È in scadenza al 30 giugno 2025 e per ora non sta rinnovando, dunque in estate sarà a solamente una stagione dall'essere libero a parametro zero. Dunque - se dovesse continuare così - il Girona probabilmente terrà Arnau Martinez nella finestra invernale per poi cedere al migliore offerente a giugno.

Dipenderà anche molto dalla questione Florenzi: in caso di squalifica non è detto che non si possa provare a forzare la mano, ma l'idea del Milan è quella di prendere, eventualmente, un vice Giroud.