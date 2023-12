TMW - Milan-Popovic: visite mediche e firma dopo che avrà compiuto 18 anni. Contratto fino al 2028

Il Milan è pronto ad accogliere un nuovo gioiellino nel prossimo mese di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è infatti quasi fatta per Matija Popovic, che il prossimo 31 dicembre si svincolerà dal Partizan Belgrado. Le parti sono al lavoro per stabilire gli ultimi dettagli dell'operazione ma le sensazioni per la fumata bianca sono buone e in queste ore ci saranno ulteriori contatti per arrivare al sì definitivo del calciatore, che successivamente arriverebbe in Italia per mettere le firme sul suo contratto.

I dettagli.

La trattativa è dunque in chiusura e se tutto andrà bene il giovane calciatore svolgerà le visite mediche il prossimo 9 gennaio, anche perché il giorno prima compirà 18 anni e quindi potrà trasferirsi in rossonero e firmare il suo contratto. La durata dell'accordo sarà di quattro anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2028.

Le caratteristiche tecniche.

Nato a Altotting, in Germania, l'8 gennaio 2006, Popovic si è fatto notare nel campionato serbo Under 17 e nell'ultima stagione ha messo a segno 20 gol in 24 partite, fornendo anche cinque assist. Nato come trequartista puro ultimamente ha giocato anche da prima punta o da esterno destro, con il Milan che sta dunque per assicurarsi uno dei migliori giovani talenti del panorama europeo.