TMW - Milan, ritorno di fiamma per Kiwior. L'Arsenal lo cede: ecco quanto chiedono i Gunners

Il difensore centrale è senza dubbio uno degli obiettivi sul mercato per il Milan. I rossoneri già a gennaio avrebbero dovuto intervenire in questa zona del campo, salvo poi rinunciarvi dopo aver fatto tornare Gabbia dal prestito. Ora, incassato anche l'addio di Simon Kjaer, l'investimento è obbligatorio. Tra i diversi nomi papabili può tornare di moda quello di Jakub Kiwior, centrale polacco classe 2000 che nel gennaio 2023 è passato per 25 milioni dallo Spezia all'Arsenal. Il Milan già nella scorsa estate ci aveva provato per il prestito.

A un anno di distanza i Gunners sarebbero disponibili alla cessione e allo stesso tempo il calciatore vorrebbe tornare ad avere un ruolo da titolare. In questo senso la squadra londinese potrebbe accontentarsi di una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro. Non solo giovane, con esperienza nel nostro campionato e in una lega importante come la Premier League, Kiwior rientra nei parametri anche dal punto di vista dell'ingaggio: percepisce uno stipendio da 2.2 milioni annui. L'indiscrezione è riportata oggi da Tuttomercatoweb.com.