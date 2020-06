TMW - Milan, sondaggio col Braga e richiesta d'informazioni per David Carmo

David Carmo, centrale del Braga, è uno dei giocatori che sta avendo maggior seguito in questo momento nel calcio portoghese. Nelle scorse settimane è finito nel radar della Sampdoria, secondo quanto riportato dalla stampa lusitana. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe sondato il terreno col club per informarsi sul prezzo del giocatore: difensore centrale classe '99, i rossoneri avrebbero seguito il ragazzo prima dello stop per la pandemia. Nessuna proposta sul tavolo ma una manifestazione d'interesse per uno dei pezzi pregiati del calcio lusitano.