TMW - Milan, su Caldara c'è l'interesse del Torino: la situazione

MilanNews.it

Mattia Caldara ha dimostrato di essere un leader importante per il Venezia nonostante la stagione difficile dei lagunari. In piena lotta per non retrocedere, il club di Niederauer ha preso il centrale in prestito dal Milan e, almeno per quella che è la situazione al momento, in estate farà ritorno in rossonero. 22 partite, 1 gol e 1 assist, la forma è ritrovata e Caldara ha dimostrato a pieno di saper recitare un ruolo da protagonista, come un tempo, in Serie A.

C'E' IL TORINO

Per questo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, non mancano le pretendenti per il classe '94 di Bergamo. Lo aveva già sondato in estate e per giugno, considerata la possibile partenza di Bremer (tra le pretendenti, dopo l'Inter, c'è proprio il Milan, ndr), c'è il Torino: i granata torneranno alla carica per Caldara con delle manifestazioni d'interesse già fatte arrivare nelle ultime settimane.