TMW - Milan, un big al ritorno in panchina? Contatto Gazidis-Allegri

TuttomercatoWeb.com rivela che Ivan Gazidis ha parlato, nei giorni scorsi, con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus di Schrodinger: è sia allenatore che oramai ex, visto che dopo la partita contro la Sampdoria lascerà il posto. L'amministratore delegato del Milan ha sondato l'eventuale disponibilità a un ritorno in panchina, dopo l'esperienza 2010-2014.

ALLEGRI NON CHIUDE LA PORTA - Lo snodo di domani è importante, non fondamentale. Perché attualmente c'è sì una disponibilità, legata al progetto tecnico: dev'essere al livello delle migliori d'Europa, quindi con investimenti e idee per tornare al top. Nel primo contatto non si è parlato, però, di Champions o Europa League, ma per il futuro servono rassicurazioni. La voglia di tornare subito protagonista c'è, quindi l'opzione non è stata scartata. Ci sarà tempo, eventualmente, per accettare o rifiutare una proposta.

NIENTE BAYERN O PARIS SAINT GERMAIN - Allegri avrebbe anche accettato la corte di un altro club europeo, con un progetto vincente e la possibilità di vincere subito. Però in Baviera non hanno più intenzione di puntare su un italiano, mentre il PSG non cambia Tuchel, scelto dall'emiro come suo pupillo.