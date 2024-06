TMW - Modena, in chiusura l'arrivo di Mattia Caldara. Arriverà svincolato dal Milan

Il Modena è vicino alla chiusura dell'affare Mattia Caldara. Il difensore si svincolerà fra due giorni con il Milan, dopo sei anni e solamente tre presenze in totale. Una ripartenza dalla cadetteria per chi era partito da Trapani, in B, salvo poi passare al Cesena nella stagione della consacrazione.

Probabile la firma di un contratto annuale, anche per saggiare le condizioni del difensore, finito spesso nel tritacarne dello stop forzato causa infortunio. Il Modena ha ricevuto rassicurazioni sul suo stato fisico e quindi potrebbe chiudere a breve la trattativa.

Il dato, incredibile, è come Mattia Caldara con il Milan ci abbia giocato solo una volta in Serie A, arrivando però nell'estate del 2018 dalla Juventus nello scambio che portò Higuain al Milan e Bonucci al rientro in bianconero. All'ultima di campionato, con la Salernitana, il difensore ha bagnato il suo esordio al minuto 58 per mettere il piede in campo. Era già sceso in campo altre due volte: il 20 settembre del 2018 contro il Dudelange - squadra lussemburghese - e una volta il 24 aprile del 2019, in Coppa Italia, contro la Lazio. Nel mezzo ci sono stati degli infortuni, ma anche dei prestiti: un anno e mezzo all'Atalanta, uno al Venezia, l'altro allo Spezia. Nella passata stagione, a causa di un'operazione alla caviglia, era entrato nei convocati solamente a fine aprile.