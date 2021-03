TMW - Ordine: "Alla fine Donnarumma accetterà il contratto del Milan"

Il Milan al centro della chiacchierata con Franco Ordine de Il Giornale. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del rinnovo di Donnarumma: "Secondo me alla fine accetterà il contratto del Milan. Non credo possa lasciare a zero i rossoneri e comunque non credo che una persona di buon senso possa riconfermare il contratto col Milan quando era nelle mani di un misterioso cinese e non lo confermi ora che è nelle mani di un solidissimo fondo americano che ha il controllo di 43 milioni di dollari".