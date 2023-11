TMW - Quattro big di A su Gloukh del Salisburgo. Il 2004 nel mirino per la prossima estate

Oscar Gloukh è la nuova stella del Salisburgo. Il talento classe 2004 di origine israeliana ha avuto fin dalle prime partite un ottimo impatto con la squadra austriaca, prestazioni che non sono passate inosservate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti molti club starebbero monitorando il calciatore. Gli scout dei top club italiani come Roma, Inter, Juventus e Milan sono spesso a vederlo dal vivo e ne seguono interessati la crescita. Proprio contro la società nerazzurra il fantasista aveva ben figurato sia nella partita di andata, dove aveva segnato, che nella partita di ritorno.

Non solo la Serie A.

Anche dei club di Premier League mantengono alta l'attenzione sul calciatore che potrebbe essere uno dei più richiesti nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Il rendimento.

Il calciatore ha già realizzato due gol e due assist nel campionato austriaco dove il suo club si trova in vetta alla classifica insieme allo Sturm Graz e in Champions League, in un girone complicato in cui ha incontrato Inter, Benfica e Real Sociedad ha già messo a segno due gol alla sua prima esperienza nella coppa europea. Il trequartista si sta ritagliando spazio anche in Nazionale dove ha fatto molto bene riuscendo a segnare 2 gol nonostante sia partito solo 5 volte da titolare.