TMW Radio - Paganini: "Ibra vuole chiudere in Italia e la moglie cerca casa a Milano"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'interesse del Milan nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: "La situazione è abbastanza chiara per quanto riguarda Ibra: da quello che so io, la sua volontà, anche tramite Raiola, è quella di chiudere la carriera in Italia, possibilmente in una squadra che partecipa alla Champions League, quindi Inter o Napoli. E' anche vero che il discorso Milan per lui è sempre aperto, anche perchè so che la moglie sta cercando casa a Milano. Si restringerebbe un po' il campo, se fosse vero ciò che ho sentito dire. Se da una parte il Milan ha bisogno di giocatori di esperienza, è altrettanto vero che i rossoneri, facendo degli investimenti importanti come quelli per Piatek e per Leao, non possono svalutare così i propri attaccanti. Ad oggi se metti Piatek sul mercato non ti danno sicuramente i 35 milioni di euro che hai speso per acquistarlo dal Genoa".