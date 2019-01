TMW - Real-Piatek, pista tiepida. Il Milan ci prova in prestito

Il Real Madrid non ha ancora chiesto Krzysztof Piatek al Genoa. In Spagna sono sicuri della fattibilità dell'operazione, ma per ora le linee telefoniche sono mute e nessuno ha contattato i rossoblù per un'offerta. D'altro canto i Blancos hanno già speso per Mariano Diaz - che non sta facendo benissimo, finora - riscattandolo dal Lione durante quest'estate: l'idea sembra quella di aspettare la prossima sessione estiva per dare l'assalto a un grande centravanti. A ora, quindi, la pista Real è tiepida.

SCACCO MILAN - Invece è d'impasse la situazione dei rossoneri. Sicuramente il bomber del Genoa piace, e molto, potendo sia giocare con un'altra punta (Cutrone) che da solo in mezzo a un attacco con due ali. Il problema è la formula: un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 40 milioni, potrebbe smuovere la situazione, ma c'è pur sempre la UEFA di mezzo. Dal punto di vista economico sarebbe un'operazione inferiore a quella Higuain, con la possibilità di rivendere (fra qualche tempo) il polacco.