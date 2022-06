TMW - Samp, si scalda la pista Gabbia. Per l'affondo si aspettano i rinnovi di Maldini e Massara

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sono giorni caldi per il futuro di Matteo Gabbia, difensore classe '99 che in stagione ha collezionato 10 presenze con la maglia del Milan. Il giocatore è finito nel mirino della Sampdoria, col tecnico Giampaolo che sta spingendo per il suo arrivo. Secondo le ultime raccolte da TMW il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso all'operazione, anche se per definirne i dettagli servirà attendere le ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. L'idea della Samp, comunque, è quella di mettere a disposizione del tecnico il giocatore già per l'inizio del ritiro a Ponte di Legno.