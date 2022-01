TMW - Schalke 04, no all'offerta del Milan per Thiaw. E ora c'è il Napoli

Lo Schalke 04 ha detto di no all'offerta del Milan per il difensore centrale Malick Thiaw. 6 i milioni di euro messi sul piatto dai rossoneri, 10 quelli chiesti dalla società di Gelsenkirchen che vuole tenerlo per puntare alla salvezza e può privarsene solo davanti a una proposta importante. Ci sono società da mezza Bundesliga e Premier League, il Napoli ha allacciato poco fa i contatti con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità della trattativa. Gli azzurri vorrebbero bloccarlo subito per prenderlo in estate.