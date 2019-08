TMW - Si raffredda André Silva allo Sporting. Espanyol ancora in corsa

Si raffredda la pista per la cessione di André Silva dal Milan allo Sporting Lisbona. I lusitani, da quanto risulta a TMW, vogliono infatti chiudere la trattativa sulla base del prestito, mentre il Milan vuole monetizzare anche per la prossima stagione. Resta l'Espanyol ora in corsa, ma anche nel caso del club spagnolo c'è un problema legato alla formula del trasferimento in prestito, tra diritto e obbligo di riscatto.